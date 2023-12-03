الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات شمالي البلاد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، أن آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بصاروخ موجه على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى إصابة 4 من الجنود، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأعلن «حزب الله» اللبناني في عدة بيانات، أمس السبت، عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال «حزب الله» في بيان: «مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة».

‏

وأضاف: «عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏الراهب التابع للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة».

وأعلن حزب الله، أول أمس الجمعة، استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع ‏جل العلام، بالأسلحة المناسبة؛ بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للجيش.