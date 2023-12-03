انطلاق فعاليات سوق البحر الأحمر بعرض 12 مشروعا سينمائيا على خبراء الصناعة

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أمس، الدورة الثالثة من سوق البحر الأحمر، باستضافة المشاركين في برنامج "اللودج" التابع لمعامل البحر الأحمر، ضمن جلسة للطرح التقديمي، بادر المشاركين من خلالها بطرح 12 مشروعًا على نخبة من خبراء الصناعة الدوليّون والمنتجين والمستثمرين والمموّلين والموزّعين، لتعزيز حظوظ هذه المشاريع إنتاجيًّا واستثماريًّا بهدف الارتقاء بها إلى آفاقها الممكنة.

سيقدم سوق البحر الأحمر وسوق المشاريع وبرنامج عروض الأفلام قيد التطوير، فرصة لمشاهدة مجموعة مختارة من 26 فيلمًا روائيًا لمخرجين من العالم العربي وأفريقيا، كما سُتعرض 6 مشاريع في مرحلة قيد الإنجاز مع لمحة عن قصصها أمام مختصين بارزين في القطاع لتسليط الضوء عليهم ومساعدة هؤلاء المخرجين في إنجازها بنجاح.

وسيقدم سوق المشاريع 12 مشروعًا من إشراف معامل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام، وسيتم اختيار أربعة مشاريع للحصول على الجائزة السنوية للإنتاج من قبل برنامج لودج البحر الأحمر، وتبلغ قيمة كل جائزة 50.000 دولار لكل مشروع.

وسيتنافس 14 مشروعا من سوق المشاريع على جوائز نقدية تقدمها لجان تحكيم دولية، وتشمل هذه الجوائز: جائزة التطوير وقيمتها 35.000 دولار أمريكي، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 25.000 دولار أمريكي، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100.000 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، سيعرض برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز ستة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من صناع الأفلام المستقلين على الموزعين والمنتجين والممولين ومبرمجي المهرجان وغيرهم لبحث فرص التعاون المستقبلي، كما ستتنافس جميع الأفلام المختارة في عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر لما بعد الإنتاج وقيمتها 30.000 دولار أمريكي وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10.000 دولار أمريكي.