انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص بمقاطعة كمبريا البريطانية وسط تساقط كثيف للثلوج

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 2500 شخص في مقاطعة كمبريا صباح اليوم الأحد، حيث قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ بالمقاطعة إنها عملت طوال الليل لإنقاذ السائقين من داخل السيارات المحاصرة وسط الثلوج الكثيفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن انقطاع التيار الكهربائي جاء بعد تساقط الثلوج بغزارة أمس السبت في كمبريا، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن الطقس في جميع أنحاء المملكة المتحدة صباح اليوم الأحد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ليلة السبت شهدت أبرد درجات حرارة منذ الشتاء الماضي، حيث تم تسجيل 12.5 درجة مئوية تحت الصفر في ألتناهارا في منطقة المرتفعات شمال اسكتلندا.