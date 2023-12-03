 وزيرة التنمية الألمانية تعود من مؤتمر المناخ إلى برلين على متن الطائرة الرئاسية البرازيلية - بوابة الشروق
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وزيرة التنمية الألمانية تعود من مؤتمر المناخ إلى برلين على متن الطائرة الرئاسية البرازيلية

دبي - د ب أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 7:13 م

عادت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه من مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) إلى ألمانيا على متن الطائرة الحكومية التابعة للرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا.

تجدر الإشارة إلى أن لولا سيشارك في برلين غدا الاثنين في المشاورات الحكومية الألمانية البرازيلية، وهي أول نسخة من هذه المشاورات تجريها ألمانيا والبرازيل منذ ثمانية أعوام.

وكتبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على منصة إكس اليوم الأحد:" شكرا على اصطحابي إلى الوطن".

وأفادت مصادر في الوفد المرافق للوزيرة بأن شولتسه كانت ستعود بخلاف ذلك على متن طائرة خطوط جوية تمر بمدينة ميونخ التي تشهد فوضى في حركة النقل بسبب الهطول الكثيف للثلوج، وأضافت هذه المصادر أن هذا هو السبب الذي جعل الوزيرة تطلب إلى البرازيليين العودة معهم.

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