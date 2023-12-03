89 % من مزارعي إسرائيل يتكبدون خسائر مالية بعد طوفان الأقصى

تكبد 89% من المزارعين الإسرائيليين خسائر مالية فادحة؛ جراء حرب طوفان الأقصى وما تبعها من توقف للنشاط الزراعي، ونزوح أعداد كبيرة من المستوطنين من المناطق الجنوبية والشمالية، بينما يرجح المزارعون الإسرائيليون استمرار الخسائر لفترة مستقبلية أطول.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن فريقا من مركز إحصائيات مايكل جليلي توصل إلى نتائج عبر معلومات من 389 مالك مزرعة من المستوطنين.

وبلغت متوسط الخسائر المالية للمزارعين الإسرائيليين 35% بحسب الإحصائية، ووصلت لنحو 70% خسائر لمزارعي مستوطنات غلاف غزة.

وأضافت الإحصائية، أن 89% من المزارعين تلقوا خسائر مالية متفاوتة، وأن 96% من المزارعين يتوقعون استمرار الخسائر لفترة مستقبلية.

وأوضح المزارعون، خلال الإحصائية، أسباب الخسائر التي يتصدرها انخفاض حجم العمالة نظرا لاعتماد الزراعة على العمالة التايلندية، وأما الأسباب الأخرى فكانت بسبب ارتباك السوق الإسرائيلي بعد الحرب وصعوبة بلوغ المزارعين الأراضي الزراعية التي نسبة كبيرة منها في غلاف غزة أو على الحدود اللبنانية.