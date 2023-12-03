خطيب المسجد الأقصى: قوات إسرائيلية جاءت لهدم منزلي لتحقيق أطماعهم في الأقصى والقدس

كشف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن تفاصيل اقتحام قوات من الاحتلال الإسرائيلي، منزله اليوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الاحتلال جاء بأوراق تستدعي هدم المنزل الذي يقيم به، منوها بأن العقار الذي يسكن فيه مكونا من 17 شقة وجرى توفيق وضعه منذ 20 عاما.

ولفت إلى أن عدد سكان هذا العقار يصل ل100 شخص، وهو ما يعني تهجيرا للمواطنين وتفريقهم، مشددا على أن المبرر الذي حضر به قوات الاحتلال، هو عدم الحصول على رخصة في عام 2003 أي قبل 20 عاما، مؤكدا أن هذا الأمر انتهى بعد تسوية قانونية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أثار هذا الموضوع المتعلق بهدم منزله بسبب إشكالية قانونية جرت تسويتها من قبل؛ لشعورهم أن هذا اليوم يومهم والظرف الحالي هو المناسب؛ من أجل تحقيق أطماعهم في الأقصى والقدس، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يكثف من وجوده في المسجد الأقصى ويمنع المسلمون من دخوله من خلال تحديد الأعمار والتفتيش المستفز.

وعقب: «لن نسمح لهم بذلك رغم البطش الذي يستخدمونهم ضد حراس الأقصى، وبالنسبة لنا نتابع الأحداث أولا بأول ونحبط أي محاول تمس المسجد الأقصى، هم يريدون أن ينتقم مننا حتى لا نعارض تصرفاتهم».