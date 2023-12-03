الجيش الكوري الجنوبي يجري بنجاح أول اختبار محلي بالذخيرة الحية لصواريخ اعتراضية

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه أجرى بنجاح أول اختبار محلي بالذخيرة الحية لصواريخ اعتراضية محمولة على متن السفن، من طراز "ستاندرد ميسايل-2" (إس.إم-2).



وقالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الاختبار بالذخيرة الحية للصواريخ، الذي جرى في مركز "سامتشوك" للأبحاث البحرية، التابع لوكالة "تطوير الدفاع" كان ناجحا، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.



وتابعت البحرية أنه خلال الاختبار، أصابت صواريخ "إس.إم-2" بحر-جو، تم إطلاقها من سفينة بحرية كورية جنوبية، أهدافا افتراضية، تقترب بسرعات عالية.



وأضافت البحرية، أنها تمكنت من تحليل التدريب بالذخيرة الحية، بشكل علمي وموضوعي من خلال فحص مسار وحركة طيران صواريخ الدفاع الجوي "إس.إم.2"، التي تطلقها السفن في الوقت الفعلي.



وتابعت البحرية أنه من خلال إطلاق صواريخ من مركز "سامتشوك" للأبحاث البحرية هذا العام، يمكن للجيش الآن أن يجري تدريبات بالذخيرة الحية لأسلحة بحرية موجهة، مما يوفر حوالي مليار وون في الميزانية لكل اختبار.