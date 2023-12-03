الهلال الأحمر الفلسطيني: 310 شاحنات مساعدات فقط دخلت إلى شمال غزة طيلة أيام الهدنة

كشف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور أحمد جبريل، عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة بعد انكسار الهدنة المؤقتة التي دامت لـ7 أيام، جرى التوصل إليها بجهود مصرية قطرية.

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم» لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوضع في غزة يزداد سوءا منذ انتهاء الهدنة، دون تحقيق نتائج إيجابية على الأرض، منوها بأنها كانت إعلانا فقط دون تنفيذ بنودها على الأرض.

ولفت إلى أنه على مدار 7 أيام من الهدنة لم يدخل سوى 310 شاحنات إلى شمال قطاع غزة، وهو عدد لا يكفي حاجة هذه المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، موضحا أن هناك استهدافا لكل قطاع غزة بما فيها الجنوب ومدينة رفح وخان يونس.

وأشار إلى أنه نتيجة القصف الإسرائيلي استشهد 3 أطباء في مستشفى العودة، وضابطي إسعاف، إلى جانب اعتقال البعض منهم، مشددا على على عدم قدرة تحرك سيارات الإسعاف في منطقة مستشفى القدس، فضلا عن استشهاد 700 خلال 24 ساعة وفقا لما أعلن بشكل رسمي.

ولفت إلى أن هناك تفشيا للأوبئة خاصة وأن أحوال الطقس بالوقت الحالي، تساعد في انتشاره، إلى جانب عدم توفر التطعيمات اللازمة للأفراد، وتكدس الآلاف في مراكز الإيواء، وافتقار التغذية السليمة، مشددا على أن كل هذه العوامل تساعد في انتشار الأوبئة والأمراض، فضلا عن التخوف من انتشار الكوليرا والجرب وغيرها من الأوبئة المعدية.