أوكرانيا: إسقاط 22 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط 22 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية في آخر 24 ساعة.

وذكرت القوات، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "أنه ابتداءً من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي أمس الاثنين، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بـ 28 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات بدون طيار من أنواع أخرى أطلقت من مناطق بريمورسكو-أختارسك وكورسك وأوريول وميليروفو".

وأضاف البيان أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية اعترضت ودمرت 22 طائرة بدون طيار للروس فوق أقاليم كييف وتشرنيجوف وفينيتسا وخميلنيتسكي وجيتومير وسومي وأوديسا وميكولايف ودنيبروبيتروفسك.

وتابع أن طائرة واحدة بدون طيار اختفت من الرادارات، بينما خرجت طائرتان آخريان من المجال الجوي الأوكراني، متجهتين نحو بيلاروسيا والأراضي المحتلة من قبل روسيا، وتم الإبلاغ عن عدة ضربات على البنية التحتية الحيوية في منطقتي تيرنوبل وريفني.