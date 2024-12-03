استطلاع يرصد تحسنا طفيفا في شعبية الاشتراكيين والخضر في ألمانيا

رصد استطلاع للرأي تحسنا طفيفا في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في ألمانيا بين الناخبين مقارنة بالأسبوع السابق.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء في ضوء الانتخابات المبكرة المقبلة في ألمانيا، بلغت شعبية الخضر 13% بزيادة قدرها نقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق. وزادت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 16%.

وظل الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، والذي تركوا الائتلاف الحاكم، دون تغيير عند 5ر4%، ما يعني أنهم لن يصلوا إلى الحد الأدنى البالغ 5% المطلوب للوصول إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج). وكان هناك جدل محتدم حول ما يسمى بوثيقة "يوم الحسم" التي حدد فيها الحزب الديمقراطي الحر سيناريو مفصلا للخروج من الائتلاف الحاكم.

وخسر التحالف المسيحي المحافظ (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، نقطة مئوية واحدة، ليحصل على 5ر31%. وتراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنفس المقدار ليحصل على 5ر18%.

وظل حزب "اليسار" دون تغيير عن الأسبوع السابق عند 5ر3%، وكذلك حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي عند 5ر7%.

شمل الاستطلاع 2003 مواطنين، وأجري خلال الفترة من الجمعة الماضي حتى أمس الاثنين.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج) القادمة في 23 فبراير المقبل، بعد تفكك الائتلاف الحاكم الذي يقوده شولتس من يسار الوسط الشهر الماضي.