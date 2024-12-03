الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى 20 مرة ومنع الأذان في الحرم الإبراهيمي 55 وقتا خلال نوفمبر

وثقت وزارة الأوقاف والشئون الدّينية الفلسطينية، في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة، 20 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 55 مرة، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة، في تقريرها، وفقا لما أوردرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم بحق الأقصى، موضحة أن ما يزيد على 3801 مستوطن، اقتحموا المسجد، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي مُنع فيه المصلون من الدخول إلى الأقصى.

وحذرت من طبيعة هذه الاعتداءات التي تهدف إلى تكريس وجود المستوطنين وفرض أمر واقع جديد، من خلال أداء طقوس تلمودية كالسجود الملحمي الجماعي والنفخ بالبوق وإدخال القرابين، في وقت ومكان محددين.

وبخصوص الحرم الإبراهيمي، أوضحت الوزارة أن الاحتلال منع رفْع الأذان 55 وقتًا، كما أغلقه أمام المسلمين، في الوقت الذي شهد فيه المسجد اقتحاما للمتطرف بن غفير برفقة عشرات المستوطنين.

وأشارت إلى أن الاحتلال قام بشق طريق استعماري جديد من أراضي الوقف لاستخدامه ككنيس يهودي، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية، محذرة من خطورة المخططات، الّتي أعلن عنها أحد أعضاء الكنيست عن حزب اللّيكود، للسيطرة على الحرم الإبراهيمي ووضعه بشكل كامل تحت "السّيادة الإسرائيليّة".