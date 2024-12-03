الجيش السوري يبدأ التمهيد للهجوم المضاد ودحر الجماعات الإرهابية بريف حماة

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات الجـيش السوري تعمل على تدعيم الخطوط الدفــاعية والإســناد على المحور الشمالي بريف حماة تمهيداً لبدء الهجــوم المضــاد ضد التنظــيمات الإرهابية في تلك المنطقة.

في سياق متصل، قام الطيران الحربي السوري الروسـي المشترك باستهداف خطوط إمداد الجماعات الإرهابية بريف حماة، فضلا عن إستهداف طرق إمداد التنظـيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي.

وقد شهد محور بلدة خطاب اشـتباكات عنيفة بين وحدات الجيـش السوري والتنظـيمات الإرهابية.

وأفاد مصدر عـسكري سوري بأن الجيش السوري قضى على العشرات من الإرهابيين بريف حماة، مشيرا إلى استمراره في الإيقاع بعشرات الإرهابيين بين قتيل وجريح في محيط بلدتي دير الزور وريف حماة الشمالي.