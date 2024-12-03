 الجيش السوري يبدأ التمهيد للهجوم المضاد ودحر الجماعات الإرهابية بريف حماة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 1:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش السوري يبدأ التمهيد للهجوم المضاد ودحر الجماعات الإرهابية بريف حماة

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 1:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 1:20 م

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات الجـيش السوري تعمل على تدعيم الخطوط الدفــاعية والإســناد على المحور الشمالي بريف حماة تمهيداً لبدء الهجــوم المضــاد ضد التنظــيمات الإرهابية في تلك المنطقة.

في سياق متصل، قام الطيران الحربي السوري الروسـي المشترك باستهداف خطوط إمداد الجماعات الإرهابية بريف حماة، فضلا عن إستهداف طرق إمداد التنظـيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي.

وقد شهد محور بلدة خطاب اشـتباكات عنيفة بين وحدات الجيـش السوري والتنظـيمات الإرهابية.

وأفاد مصدر عـسكري سوري بأن الجيش السوري قضى على العشرات من الإرهابيين بريف حماة، مشيرا إلى استمراره في الإيقاع بعشرات الإرهابيين بين قتيل وجريح في محيط بلدتي دير الزور وريف حماة الشمالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك