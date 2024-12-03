هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون وخاصة المرضى

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في تقريرها الأخير ونقلاً عن محاميها، ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في معتقل "ريمون"، من انتهاكات مستمرة وقاسية بحقهم، والتي بلغت حدتها في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، حيث تعمدت إدارة المعتقل انتهاج أسلوب التفتيشات المستمرة والقمع اليومي لغرف الأسرى؛ بهدف التضييق عليهم وتعذيبهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأفاد محامي الهيئة بأن الأسرى المرضى والقدامى يعانون من أوضاع مزرية داخل سجون الاحتلال، حيث كشف في تقرير أخير أن الأسير ناهض الأقرع يعاني من قهر السجان وسوء المعاملة والإذلال، ولكن ما يزيد وضعه سوءا أنه أسير مبتور القدمين وعلى كرسي متحرك ولكن صادر السجانين كرسيه المتحرك مؤخرا.

يذكر أن الأسير ناهض الأقرع من قطاع غزة معتقل منذ 17 عاما ويأخذ يوميا 14 حبة دواء وبسبب كمية الدواء الكبيرة التي يتناولها يوميا يحتاج إلى دواء معدة، حيث تمتنع إدارة السجن منذ 8 أشهر إعطاءه إياه بحجة أنه لا يوجد طبيب.

ويعاني الأسير الأقرع، من تعمد السجانين إذلاله يومياً وفي عمليات النقل والتفتيش، حيث قاموا بإيقاعه أرضاً خلال نقله بالبوسطة مؤخرا، كما أنه يتعرض للتفتيش العاري وخلع ملابسه، إضافة إلى أن السجانين سرقوا خاتمه الذهب خلال شهر أكتوبر 2024، مستغلين وجوده في الحمام.

وتمكن محامي الهيئة من زيارة الأسرى التالية أسماؤهم في سجن "ريمون" وهم:

1- صالح أبو فارة ( 42 عاماً)، من مدينة رام الله، والمعتقل بتاريخ 30/11/2023، ولم يتم حكمه حتى الآن.

2- محمد حمامي (46 عاماً)، من مدينة نابلس، والمعتقل بتاريخ 15/11/2004، والمحكوم بالسجن المؤبد.

3- محمد كفاية (34 عاماً) من رام الله، والمعتقل بتاريخ 26/6/2014،والمحكوم بالسجن لمدة 16 عاما، وبقي له من الحكم سنتين.

4- ماجد المصري (52عاماً) المعتقل عام 2002 ومحكوم 10 مؤبدات.

والأسرى التالية اسمائهم يقبعون في سجن "ريمون":

1.كروم الريماوي

2.محمد أبو غربية

3.أشرف حنايشة

4.ياسر أبو بكر

5.علي قنيري

6.نزيه زيد

7.عبد الرحمن الرجبي

8.لؤي بحيص

9.أيمن سدر

10. أكرم الريماوي

11.أحمد جعافرة

12.كامل عطاطرة

13.عثمان يونس

14.محمد حماد

15.محمد شعلان

16.عماد ربايعة