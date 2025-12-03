سفير بريطانيا في برلين: التعاون مع ألمانيا أوثق من أي وقت مضى

يرى السفير البريطاني في برلين أن التعاون بين ألمانيا وبريطانيا أصبح أوثق وأكثر استراتيجية من أي وقت مضى.

وقال أندرو ميتشل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" قبيل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى المملكة المتحدة اليوم الأربعاء: "ألمانيا هي واحدة من أقرب شركائنا وحلفائنا، ونتبنى معها في جميع التحديات العالمية التي نواجهها معا الموقف نفسه أو موقفا مشابها للغاية".

وأشار السفير البريطاني إلى أن هذه الزيارة لبريطانيا هي الأولى لرئيس ألماني منذ 27 عاما، وقال: "زيارة الرئيس شتاينماير لها أهمية رمزية كبيرة"، موضحا أن الزيارة يمكن أن تُظهر الشراكة الوثيقة بين البلدين، وتمنح "دفعة جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والثقافة".

وأضاف ميتشل، أن الذكريات عن "الزيارة الرسمية الرائعة" التي قام بها الملك تشارلز إلى ألمانيا عام 2023 لا تزال حاضرة، وقال: "وأتوقع أن تكون الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس شتاينماير حدثا لا يقل أهمية بالنسبة للعلاقات الألمانية-البريطانية".