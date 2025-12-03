لبنان يكلف سفيرا سابقا برئاسة وفده في لجنة المراقبة الخماسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- بقرار من عون بعد موافقة إسرائيل على مشاركة عضو غير عسكري بحسب الرئاسة اللبنانية

- السفير السابق سيمون كرم سيشارك الأربعاء في اجتماع اللجنة ببلدة الناقورة جنوبي لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، تكليف سفير سابق برئاسة وفد البلاد في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأُنشئت "اللجنة التقنية العسكرية للبنان" (الميكانيزم) بموجب "إعلان وقف الأعمال العدائية بين البلدين في 27 نوفمبر 2024.

وقالت متحدثة الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين في بيان إن الرئيس جوزاف عون "قرر (...) تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة".

وأضافت أن القرار جاء "تجاوبا مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتولى رئاسة اللجنة التقنية العسكرية للبنان".

وتابعت أن القرار صدر "بعد الاطلاع من الجانب الأمريكي على موافقة الطرف الإسرائيلي ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة".

الرئاسة لفتت إلى أن قرار عون جاء أيضا "بعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام".

وأفادت بأنه تم إبلاغ الجهات المعنية بالتكليف، وسيرأس كرم وفد لبنان في اجتماع اللجنة ببلدة الناقورة جنوبي لبنان اليوم الأربعاء.

وتضم اللجنة كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة بجنوبي لبنان (اليونيفيل).

وفي أكتوبر الماضي، اعتبر عون أنه "لا بد من التفاوض" مع إسرائيل لحلّ المشاكل "العالقة" بين الطرفين.

وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي تجريد "حزب الله" من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح.

لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه "خطيئة"، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلفُت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.