ارتفاع كبير للبورصة رغم شهادة إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية بعائد 25% لمدة عام

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، بصورة ملحوظة، رغم إصدار شهادة استثمار بعائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، إذ أنه من المعروف إن رفع الفائدة ينعكس سلبا على أداء البورصة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 3.3%، ووصل إلى مستوى 15557.5 نقطة.

وأعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن إصدار شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً وذلك اعتباراً من اليوم 4/01/2023.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ، وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.