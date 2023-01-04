أعلنت الدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أجرت العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة المنيا، حيث ناقشت بعض الظواهر التلقائية، وكيفية التصدي لها ومعالجتها مثل ظاهرتي العنف والإدمان.



وقدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "ظاهرة العنف دراسة نفسية واجتماعية"، حاضرها الدكتورة إيمان عليوة، دكتوراة في علم الاجتماع السياسي.



كما نظم بيت ثقافة بني مزار محاضرة عن الإدمان حاضرتها أنوار حسن، وذلك بمركز أمان التأهيل النفسي والسلوكي.