 ظاهرة العنف دراسة نفسية واجتماعية.. محاضرة بقصر ثقافة المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ظاهرة العنف دراسة نفسية واجتماعية.. محاضرة بقصر ثقافة المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:49 ص
أعلنت الدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أجرت العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية بإقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة المنيا، حيث ناقشت بعض الظواهر التلقائية، وكيفية التصدي لها ومعالجتها مثل ظاهرتي العنف والإدمان.

وقدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "ظاهرة العنف دراسة نفسية واجتماعية"، حاضرها الدكتورة إيمان عليوة، دكتوراة في علم الاجتماع السياسي.

كما نظم بيت ثقافة بني مزار محاضرة عن الإدمان حاضرتها أنوار حسن، وذلك بمركز أمان التأهيل النفسي والسلوكي.

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