ارتفاع إنتاج أوبك خلال الشهر الماضي

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال الشهر الماضي نتيجة نجاح جهود نيجيريا في التصدي لعمليات سرقة النفط الخام من أنابيب النقل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن إنتاج أوبك التي تضم 13 دولة عضو ارتفع خلال ديسمبر الماضي بمقدار 150 ألف برميل يوميا، حيث جاءت الزيادة كلها من جانب نيجيريا. ووصل إجمالي إنتاج أوبك خلال الشهر الماضي إلى 14ر29 مليون برميل يوميا. وحققت نيجيريا إنتاجا قياسيا من النفط بعد استعانتها بشركات أمن مرتبطة بحكومة إيكبيموبولو الذي كان في وقت من الأوقات زعيما لمليشيا مسلحة في منطقة دلتا نهر النيجر الغنية بالنفط الخام.

وتسعى الشركة الوطنية للنفط النيجيرية المملوكة للدولة إلى البناء على هذا التقدم، بحسب ما ذكرته صحيفة ذيس داي النيجيرية في الشهر الماضي. وارتفع إنتاج نيجيريا إلى 35ر1 مليون برميل يوميا وهو بالكاد نصف متوسط إنتاجها قبل نحو 10 سنوات.

في الوقت نفسه التزمت باقي دول أوبك بحصصها الإنتاجية بحسب قرار خفض الإنتاج في العام الماضي. وظل إنتاج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وهي الدول الرئيسية في المنظمة عند نفس مستوياته دون تغيير.

يذكر أن أوبك وحلفاءها في تجمع أوبك بلس الذي يضم 23 دولة وافقت على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر الماضي للمحافظة على استقرار الأسعار.