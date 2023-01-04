وزيرة الخارجية الألمانية تدين الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا بشدة، مطالبة الشركاء الأوروبيين بعدم التراخي في دعم الجمهورية السوفيتية السابقة.

وخلال لقاء مشترك مع نظيرها البرتغالي خواو جوميز كرافينيو، قالت بيربوك في العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم الأربعاء، إن "الوحدة الأوروبية المشتركة التي جعلتنا بمثل هذه القوة في العام الماضي، يجب أن نحافظ عليها وأن نواصل توسيع نطاقها".

ورأت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "غارات روسيا الممنهجة والساخرة على إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة في أوكرانيا ليس لها هدف آخر سوى سلب الأوكرانيين من أساس حياتهم".

وأردفت أن تلك هي "هجمات على الإنسانية"، مشددة على ضرورة عدم السماح بإثارة "أدنى شك في دعمنا الحازم"، قائلة: "إنه أمر شديد المرارة أن كل علامة على تراخي الدعم سنشجع بها بوتين على المضي قدما".

ورأت بيربوك أنه لأن هناك رغبة في "أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا، فإن علينا أن نسأل أنفسنا مرارا: كيف يمكننا أن ندعم أوكرانيا معا بصورة أفضل في حماية شعبها وحماية البنية التحتية المدنية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك محاولة جديدة لتوريد مشترك لدبابات قتالية حديثة ألمانية الصنع طراز ليوبارد2 أو ناقلات جند مدرعة ألمانية طراز ماردر، قالت بيربوك إنه يجري دائما دراسة كيفية تحسين دعم أوكرانيا، ذاكرة أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال العمل بشكل مشترك مع الشركاء.

يذكر أن إجمالي قيمة الدعم المقدم من ألمانيا إلى أوكرانيا من الأسلحة والمعدات العسكرية وصلت حتى الشهر الماضي إلى أكثر من 2 مليار يورو.

وشملت الأسلحة الألمانية لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي إيريس-تي الذي يمكنه حماية مدينة بأكملها من الهجمات بالإضافة إلى 30 دبابة دفاع جوي طراز جيبارد،ومدفعية طراز هاوتزر 2000، وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".