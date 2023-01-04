 شولتس يلتقي رؤساء كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية - بوابة الشروق
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شولتس يلتقي رؤساء كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 8:39 م

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، وجه الدعوة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات صناعة السيارات الألمانية لحضور قمة في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن صحيفة "هاندلسبلات" نقلت عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها، القول إن القمة ستبحث مستقبل الصناعة وتحولها.

يذكر أن هذا هو أول اجتماع من نوعه يعقده شولتس خلال فترة ولايته كمستشار.

وتم توجيه الدعوة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" وفولكس فاجن وشركة لم يتم الإفصاح عنها تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع أيضا كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير النقل فولكر فيسينج.

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