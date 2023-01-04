توقيع اتفاقيات ثنائية بين مانيلا وبكين خلال زيارة الرئيس الفلبيني الحالية للصين

ذكر قصر"مالاكانانج"الرئاسي في الفلبين اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يتم توقيع من 10 إلى 14 اتفاقية ثنائية بين مانيلا وبكين خلال زيارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن الحالية للصين.

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن مسئولين بالقصر قولهم إن هذه الاتفاقيات تمثل تعاونا في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعاون الإنمائي والأمن البحري والسياحة.

ورافق الرئيس الفلبيني في زيارته الحالية إلى الصين مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الفلبينيين من بينهم مسئولون باتحاد غرف التجارة والصناعة الفلبينية - الصينية وأعضاء بالمجلس الاستشاري للقطاع الخاص.