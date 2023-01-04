 مقتل 10 على الأقل في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال - بوابة الشروق
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مقتل 10 على الأقل في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 1:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 1:04 م

أفادت الشرطة الصومالية، بأن انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين قتلا ما لا يقل عن 10 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، عندما استهدفا منشأة عسكرية بمنطقة مهاس في إقليم هيران وسط الصومال.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، إن السيارتين انفجرتا في حي مليء بالمدنيين، وأن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقع مهاس في قلب الهجوم الحكومي الجاري ضد حركة الشباب، وهي جماعة مرتبطة بالقاعدة مؤلفة من آلاف المقاتلين وتسيطر على أجزاء من وسط وجنوب الصومال منذ سنوات، وتعهدت الحكومة الصومالية بإلحاق الهزيمة بها هذا العام.


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