يشهد اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 عددا من المواجهات المهمة والمثيرة على المستويين المحلي والأوروبي، أبرزها مواجهة الزمالك ضد إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لبطولة الدوري، بينما يخوض عمر مرموش نجم منتخب مصر اختبارا صعبا مع فريقه مانشستر سيتي عندما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض الشروق في هذه السطور أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

إنبي × الزمالك.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.

زد × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن × أرسنال.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

بودو جليمت × سبورتنج لشبونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

باريس سان جيرمان × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإماراتي

الشارقة × النصر .. 7:30 مساء – أبو ظبي الرياضية / دبي الرياضية.

خورفكان × الفجيرة .. 7:30 مساء – أبو ظبي الرياضية / دبي الرياضية.

شباب الأهلي × كلباء .. 7:30 مساء – أبو ظبي الرياضية / دبي الرياضية.