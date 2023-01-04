أعلنت وزارة التربية والتعليم عدد المدارس والطلاب والمعلمين في مختلف المحافظات في إحصاء العام الدراسي الحالي.



جاءت محافظة القاهرة في المقدمة، وبلغ عدد المدارس 5813 مدرسة، و60 ألفا و910 فصول، و2 مليون و554 ألفا و574 تلميذا، و94 ألفا و868 معلما، وبلغ عدد المدارس بمحافظة البحيرة 4224 مدرسة، و34 ألفا و603 فصول، ومليون و653 ألفا و30 تلميذا، و51 ألفا و444 معلما.



وفي محافظة الإسكندرية 2772 مدرسة، و29 ألفا و668 فصلا، ومليون و405 آلاف و738 تلميذا، و49 ألفا و429 معلما، ومحافظة الجيزة 4169 مدرسة، و49 ألفا و86 فصلا، و2 مليون و541 ألفا و786 تلميذا، و68 ألفا و477 معلما.



وفي المركز الأخير، جاءت محافظة جنوب سيناء وبلغ عدد المدارس 369 مدرسة، و1867 فصلا، و46 ألفا و369 تلميذا، و2917 معلما.