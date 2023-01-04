 فرج عامر: الأهلي طلب ضم صديق إيجولا.. واعتذرت للخطيب - بوابة الشروق
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فرج عامر: الأهلي طلب ضم صديق إيجولا.. واعتذرت للخطيب

الشروق
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 2:43 ص

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع صديق إيجولا جناح الفريق السكندري، خلال شهر يناير الجاري، لكنه تمسك باللاعب، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يطلب ضمه.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "لن اسمح برحيل صديق إيجولا، والأهلي طلب ضمه، واعتذرت للكابتن الخطيب في الوقت الحالي عن رحيله لأنه ليس له بديل، وفي نهاية الموسم لو الأهلي يريده سنبحث الأمر، وتلقينا عرضا سعوديًا آخر لضمه، واللاعب دوكو دودو أيضا تلقى عرضا ايضا من السعودية".

وأضاف: "الزمالك لم يطلب ضم صديق إيجولا، ومع نهاية الموسم سنبحث كافة العروض من القطبين، ولا امانع رحيله بشرط وجود عرض مالي جيد".

وتابع: "الزمالك لو دفع المليون جنيه يسترد محمود شبانة، وكان يدرس ضم أحمد حكم، لقد تحدث معي بعض الوكلاء حول انتقاله للأبيض، لكن ارفض أيضا رحيله".

وختم: "نسعى لضم مهاجم آخر مع حسام حسن، ونريد ضم مساك وديفيندر ولاعب في الوسط، نستهدف ضم 6 لاعبين في شهر يناير".


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