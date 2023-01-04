الداخلية تكشف لغز العثور على جثة شخص بها عيار ناري بالرأس في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنوفية، من كشف غموض العثور على جثة شخص بها عيار ناري بالرأس في المنوفية، وتحديد وضبط الجناة.



تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغا بالعثور على جثة عاطل، له معلومات جنائية -مقيم بدائرة المركز- وبها عيار نارى بالرأس بدائرة المركز، وبسؤال كلاً من والد المجنى عليه وعمه، اتهما ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية -مقيمين بدائرة المركز- بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه.



بتقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية من استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم "2 كيلو لمخدر البانجو، وكمية من الحشيش وزنت 500 جرام، و2 بندقية خرطوش، وفرد محلى، وطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات وأضاف أحدهم بقيامه بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.