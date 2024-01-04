مجموعة من الأشخاص يستقبلون شولتس بشكل غير ودي في منطقة متضررة من الفيضانات

تم استقبال المستشار الألماني أولاف شولتس بشكل غير ودي من جانب بعض الأشخاص في منطقة متضررة من الفيضانات في جنوب ولاية ساكسونيا-أنهالت.

ورددت مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص عبارات موجهة لشولتس مثل "مجرم" و"سياستكم تقوم على الأكاذيب" و"عد مرة أخرى على الفور".

كان شولتس توجه اليوم الخميس برفقة وزيرة البيئة شتيفي ليمكه، ورئيس حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف إلى أوبرروبلينجن وهو أحد أحياء مدينة زانجرهاوزن للاطلاع على طبيعة الوضع هناك.

وكان شولتس قام بجولة في وقت سابق باستخدام مروحية لأخذ صورة عامة عن طبيعة الوضع.

وكان تم تحديد زيارة لشولتس عند السد القريب من جسر هيلمه، الذي يواجه خطر الانهيار، مع مدير منطقة مانسفيلد-زودهارتس، أندريه شرودر.

وسيتبع ذلك إجراء مناقشة مع القائد المسؤول عن السيطرة على الحادث، وخدمات الطوارئ، ورؤساء البلديات المتضررة. كما يعتزم كل من شولتس وليمكه وهاسيلوف السفر فيما بعد إلى محطة تعبئة أكياس الرمل في قرية بيرجا والتحدث مع المتطوعين.