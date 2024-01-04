مقتل قيادات من الحشد الشعبي في استهداف أحد مقراته بالعاصمة بغداد

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تعرّض أحد مقرات الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد، قبل قليل، للاستهداف بطائرة مسيرة.

وذكر مصدر لوكالة «شفق نيوز» العراقية، أن الهجوم على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة كحصيلة أولية من عناصر حركة «النجباء».

من جانبها، أفادت قناة «فلسطين اليوم» بمقتل قيادات من الحشد الشعبي في الهجوم، ناقلة عن مصدر في الحشد الشعبي قوله إن «القصف نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية».

وتداولت وسائل إعلام أخرى، أنباء عن أن الهجوم أسفر عن مقتل نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في بغداد أبو تقوى السعيدي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر بالشرطة العراقية، قولها إن «الهجوم أسفر عن سقوط قتيلان على الأقل من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران وإصابة 5 آخرين في بغداد».