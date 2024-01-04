واشنطن تضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، اليوم الخميس: "تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، والرسالة الجديدة هي: لا بد أن يحدث هذا وإلا ستنهار السلطة مالياً. يجب أن نجد الحل". إعلام عبري: واشنطن تضغط لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تسمه، قوله: "هذه أموال فلسطينية، لقد أوضحنا أنه ينبغي إطلاق سراح هذه الأموال.. إنها تفيد الشعب الفلسطيني وتساعد على استقرار الوضع في الضفة الغربية، وتفيد إسرائيل أيضا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي أكتوبر الماضي، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أموال الضرائب، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استقبال الأموال ما لم تكن كاملة.

وعلى إثر ذلك، تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين، حيث اقترضت من البنوك المحلية لدفع جزء من الرواتب.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن تحويل أموال الضرائب.

بالمقابل، ذكرت الهيئة أن رد سموتريتش هو أن "السلطة الفلسطينية ليست الحل، إنها جزء من المشكلة".

وزادت: "أموال المقاصة الفلسطينية سيتم بحث تحويلها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الإثنين المقبل".