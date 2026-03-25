أفاد مسؤولون في هيئة السكك الحديدية بباكستان، اليوم الأربعاء، بخروج قطار تيزجام السريع عن مساره في وقت متأخر من الليل، وذلك بإقليم البنجاب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة ركاب وتعطيل حركة سير القطارات بشكل كبير، حيث انقلب عدد من العربات وتم منع سير القطارات لساعات.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين القول، إن الحادث وقع بالقرب من منطقة آدم واهان، القريبة من لودهران، بعدما انكسرت وصلة ربط، ما أدى إلى انقسام عربات القطار السريع إلى نصفين، وخروج ما لا يقل عن أربع عربات، من بينها عربة طعام، عن مسارها.

كما تسبب الحادث في انقلاب بعض العربات بقوة، ما تسبب في إثارة حالة من الذعر داخل العربات المكتظة، حيث تدافع الركاب المذعورون من أجل إنقاذ أنفسهم وأحبائهم في الظلام.

ويقول المسؤولون إن الحادث أسفر عن إصابة 25 راكبا، تلقى من بينهم 17 مصابا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى، بينما تم نقل الثمانية الآخرين الذين وصفت حالتهم بالحرجة إلى المستشفى، بحسب ما ذكره المسؤول المحلي في لودهران، محمد أشرف.