مزارعون بولنديون يستأنفون حصارهم لمعبر حدودي مع أوكرانيا

استأنف مزارعون بولنديون حصارهم لمعبر "ميديكا" الحدودي مع أوكرانيا، اليوم الخميس، بعد تعليق الاحتجاجات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، من بينها محطة "آر إم إف 24".

ويطالب المزارعون بدعم حكومي لمحصول الذرة، وزيادة قروض السيولة للمزارعين، والإعفاء من زيادة ضريبة الأملاك.

وكان وزير الزراعة الجديد، تشيسلاف سيكيرسكي، وعد المزارعين بأن تلبي الحكومة بعض مطالبهم، إلا أن تنفيذ هذه المطالب سيتطلب مزيدا من الوقت.

من جانبه، قال منسق الاحتجاجات، رومان كوندروف، لوكالة أنباء "بي إيه بي"، أمس الأربعاء: "لم نتلق تأكيدا خطيا بتلبية مطالبنا، لذلك فإننا مستمرون في الاحتجاجات".

وجدد كوندروف صباح اليوم الخميس، مباشرة من مكان حصار المعبر في ميديكا، مطالبته بوعد مكتوب أمام الصحفيين.