 مزارعون بولنديون يستأنفون حصارهم لمعبر حدودي مع أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 4 يناير 2024 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مزارعون بولنديون يستأنفون حصارهم لمعبر حدودي مع أوكرانيا

وارسو - د ب أ
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 3:52 م

استأنف مزارعون بولنديون حصارهم لمعبر "ميديكا" الحدودي مع أوكرانيا، اليوم الخميس، بعد تعليق الاحتجاجات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، من بينها محطة "آر إم إف 24".

ويطالب المزارعون بدعم حكومي لمحصول الذرة، وزيادة قروض السيولة للمزارعين، والإعفاء من زيادة ضريبة الأملاك.

وكان وزير الزراعة الجديد، تشيسلاف سيكيرسكي، وعد المزارعين بأن تلبي الحكومة بعض مطالبهم، إلا أن تنفيذ هذه المطالب سيتطلب مزيدا من الوقت.

من جانبه، قال منسق الاحتجاجات، رومان كوندروف، لوكالة أنباء "بي إيه بي"، أمس الأربعاء: "لم نتلق تأكيدا خطيا بتلبية مطالبنا، لذلك فإننا مستمرون في الاحتجاجات".

وجدد كوندروف صباح اليوم الخميس، مباشرة من مكان حصار المعبر في ميديكا، مطالبته بوعد مكتوب أمام الصحفيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك