ــ البيت الأبيض: حماس لا تزال تتمتع بقوة كبيرة داخل غزة.. والأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بداية الحرب

ــ عشرات الشهداء فى قصف للاحتلال على خان يونس ومخيم المغازى.. وحكومة غزة: إسرائيل ارتكبت 6 مجازر فى مناطق زعمت أنها آمنة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى لليوم الـ90 عدوانه على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وسط تقارير إسرائيلية عن انتقاله إلى ما يسمى بـ«المرحلة الثالثة» من الحرب، فيما أعلن مسئول أمريكى عن جولة جديدة لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى المنطقة وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الحرب فى قطاع غزة بعد اغتيال القيادى فى حركة حماس صالح العارورى فى ضاحية بيروت الجنوبية.

*بلينكن يزور المنطقة

وقال مسئول أمريكى لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم نشر اسمه، إن جولة بلينكن تشمل إسرائيل ومحطات عديدة أخرى فى الشرق الأوسط، رافضا إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمنى المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.

وتعتبر زيارة بلينكن هى الخامسة إلى إسرائيل والرابعة له إلى المنطقة منذ اندلعت الحرب على غزة فى 7 أكتوبر الماضى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر فى تصريحات صحفية قبيل جولة بلينكن إنه «لا بلد لديه مصلحة فى حدوث تصعيد».

وازدادت المخاوف من امتداد الحرب فى قطاع غزة إلى المنطقة بأكملها مع الضربة التى أسفرت مساء الثلاثاء عن مقتل العارورى، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، مع ستة أشخاص آخرين أثناء عقدهم اجتماعا فى مكتب لحماس فى منطقة المشرفية فى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، واتهمت حماس والسلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذها.

*البيت الأبيض: حماس لا تزال تتمتع بقوة كبيرة داخل غزة

إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض جون كيربى إن حركة حماس «لا تزال تتمتع بقوة كبيرة داخل غزة، لكن هدف إسرائيل لهزيمة الحركة لا يزال قابلا للتحقيق».

ومع ذلك، أقر كيربى بأنه فى حين أنه من الممكن لإسرائيل أن تضعف قدرات حماس بشكل كبير من خلال القضاء على قيادة الحركة، إلا أن تل أبيب لن تكون قادرة على الأرجح على «محو الجماعة من الوجود»، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

*إسرائيل تبدأ مرحلة ثالثة من الحرب

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثالثة من الحرب فى بعض المناطق بقطاع غزة.

ولم تعلن إسرائيل رسميا الانتقال إلى المرحلة الثالثة ولكن نشاطها بالقطاع، بما فيه تقليص عدد القوات، يؤشر على أنها بدأت بالفعل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «انتقل الجيش فى بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجما».

وأضافت: «يعتقد أن النشاطات العسكرية الكثيفة من منطقتى الدرج والتفاح (شرق مدينة غزة) ستنتهى حتى مطلع الأسبوع المقبل».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقضى المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.

*عشرات الشهداء والجرحى في غزة

واستشهد، منذ فجر اليوم، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان فى 7 أكتوبر الماضى.

واستشهد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فى قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح، يؤوى نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة. وارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوى نازحين غرب خان يونس إلى 6.

كما استشهد فلسطينى، وأصيب آخرون، فى قصف استهدف مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى خان يونس.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال منازل فى مخيم المغازى وقرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.كما شهدت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.

*إسرائيل ترتكب 6 مجازر فى مناطق زعمت أنها آمنة

من جهته، قال المكتب الإعلامى الحكومى بغزة، اليوم، إن جيش الاحتلال «ارتكب خلال 3 أيام 6 مجازر من خلال إرغام المدنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة فى مدينة رفح جنوب القطاع ثم قام بقصفها ما أسفر عن سقوط 31 شهيدا».

وذكر المكتب فى بيان، أن «جيش الاحتلال كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم أكثر من 48 مرة فى محافظات قطاع غزة».

وطالب المكتب «كل دول العالم الحر والمجتمع الدولى بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة التى يشنها جيش الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء فى قطاع غزة».

ويلقى جيش الاحتلال منشورات على سكان المناطق التى يريد خروج السكان منها ويحدد لهم مناطق أخرى للتوجه إليها بزعم أنها آمنة.

وسبق أن طالب الاحتلال سكان مدينة غزة وشمال القطاع بالتوجه من شمال وادى غزة إلى المناطق الواقعة فى جنوبه والتى تشمل المنطقة الوسطى ومدن دير البلح وخان يونس ورفح بزعم أنها آمنة لكنه يستهدفها.

*مليون نازح يصلون رفح

من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ نحو المليون، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت المنظمة، فى تقريرها الإنسانى اليومى، أن «محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيسى للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص فى منطقة مكتظة للغاية، فى أعقاب تكثيف الأعمال العدائية فى خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التى أصدرها الجيش الإسرائيلى».

*اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال وسط خان يونس

فيما قال مراسل قناة الجزيرة إن اشتباكات ضارية دارت، اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.

ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، اليوم، إطلاق صواريخ على مدينة عسقلان ومستوطنات أخرى بجنوب إسرائيل.

وأوضحت فى بيان مقتضب، على تطبيق تليجرام: «قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف غزة الشمالى برشقة صاروخية مركزة».