محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف الجارية بمدينة فاقوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مدينة فاقوس؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية.

وبدأ المحافظ، جولته بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المنيسي بطول 2.5 كيلو متر، وعرض 12 مترًا، وكذلك تفقد أعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمني باتجاه كوبري السحارة ببلاط الإنترلوك بإجمالي تكلفة 14 مليونًا و800 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه "غراب"، لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس - أبو شلبي بطول 9 كيلومترات، والمنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولا لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلومترات وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كيلومترات، وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء.

الخميس 04 يناير 2024 21:16

أعمال رصف بمدينة فاقوس في الشرقية

فاطمة علي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مدينة فاقوس؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية.

وبدأ المحافظ، جولته بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المنيسي بطول 2.5 كيلو متر، وعرض 12 مترًا، وكذلك تفقد أعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمني باتجاه كوبري السحارة ببلاط الإنترلوك بإجمالي تكلفة 14 مليونًا و800 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه "غراب"، لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس - أبو شلبي بطول 9 كيلومترات، والمنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولا لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلومترات وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كيلومترات، وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء.