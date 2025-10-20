فرنسا تدعو إلى توسيع مهام الاتحاد الأوروبي في غزة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إلى توسيع كبير لتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود في قطاع غزة.

وقال بارو لدى وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "أقترح أن نعزز هذه البعثة حتى تتمكن من القيام بدورها بالكامل".

وأشار بارو، إلى أن الهدف "ليس فقط ضمان مرور الأشخاص بأمان، بل أيضا مرور البضائع التي يجب أن تصل بكميات كبيرة إلى غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأوضح الوزير الفرنسي أيضا، أنه يرى ضرورة توسيع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية، المسماة يوبول كوبس.

وأضاف بارو، أنه يجب توسيع أنشطة هذه البعثة، التي كانت حتى الآن تركز على الضفة الغربية، لتشمل غزة ودولا مجاورة بهدف تدريب قوات الشرطة الفلسطينية هناك.

وقال بارو، إن ذلك قد يدعم أيضا العملية المخططة لنزع سلاح حماس في قطاع غزة.

يُذكر أنه تم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح عام 2005 للمساعدة في مراقبة معبر رفح الواقع جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر.

لكن بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، ترك أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي المعبر الحدودي لفترة طويلة.

وبعد المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، من المقرر الآن أن تستأنف البعثة عملها فور إعادة فتح معبر رفح.

وقال وزير الدولة للشئون الأوروبية في وزارة الخارجية الألمانية، جونتر كريشباوم، إن الحكومة في برلين منفتحة على المقترحات الرامية لتوسيع مشاركتها.

يُذكر أن ألمانيا تساهم حاليا بأربعة خبراء في البعثة.

وأكد كريشباوم، أن "الأمر المهم الآن في المنطقة هو أن ننجح في ضمان وقف إطلاق النار".