تحدث الجزائري هشام بومبار المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو، عن مشاركة الفريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري.

ويتواجد منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا، إلى جانب منتخبات الجزائر وموريتانيا وأنجولا.

وقال بومبار في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «بوركينا فاسو ستلعب بقوة وسنقاتل في هذه البطولة من أجل تحقيق إنجاز كبير، وهدفنا التتويج باللقب بكل تأكيد».

وأضاف: «هذه النسخة ستقام في كوت ديفوار وهى قريبة جدا من بوركينا فاسو، لذلك ستقام هذه البطولة افتراضيا على أرضنا، وسيكون الجمهور البوركينابي متواجدًا بأعداد كبيرة لدعمنا».

وتابع مدرب بوركينا فاسو: «نريد أن نكتب تاريخ كرة القدم البوركينابية، كما قلت، نريد أن نفعل كل شيء للوصول إلى المباراة النهائية في هذه المسابقة».

وتطرق للحديث عن مجموعته في أمم إفريقيا، قائلا: «إنها مجموعة صعبة، لا يوجد فريق صغير في هذه المجموعة، الجزائر من أفضل الفرق في القارة حاليا، وموريتانيا وأنجولا فريقان يتمتعان بجودة عالية ومنظمين للغاية، أعتقد أن هناك مفاجآت في هذه المجموعة».

وبسؤاله عن موقفه من مواجهة منتخب بلاده الجزائر، قال: «مواجهة بلدي هي شيء خاص بالنسبة لي، فهذه لحظات ستظل محفورة في الذاكرة إلى الأبد، ومن ناحية أخرى، في الدقائق الـ90، لدي هدف يجب تحقيقه مع بوركينا فاسو».

وأكمل: «منتخب الجزائر إحدى الفرق المرشحة للتتويج بلقب أمم إفريقيا هذا العام، إلى جانب منتخبات مصر وكوت ديفوار وبوركينا فاسو»

وبسؤاله عن رأيه في المنتخب المصري، قال: «سيكون لمصر كلمة في هذه البطولة، وقد تكون هذه إحدى المفاجآت، لأنها تمتلك جيلا رائعا بقيادة محمد صلاح ولها تاريخ كبير في البطولة أيضًا».

واختتم بالحديث عن صلاح، قائلا: «إنه لاعب ترك بصمته في تاريخ الكرة المصرية، إنه لاعب عالمي، ما يفعله من أجل البلاد رائع، يجب أن يكون قدوة للشباب المصري».