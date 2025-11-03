 رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء تخوض الانتخابات بعد الإطاحة بالشيخة حسينة - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025 11:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟


النتـائـج تصويت

رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء تخوض الانتخابات بعد الإطاحة بالشيخة حسينة

دكا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 10:23 م

تستعد رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء لخوض سباق الانتخابات الوطنية العام المقبل، والتي ستجرى بعد عام ونصف تقريبا من الإطاحة بمنافستها الرئيسية، الشيخة حسينة في انتفاضة شعبية.

وأعلن ميرزا فخرالإسلام علمجير أمين عام حزب خالدة ضياء ،الحزب القومي البنجلاديشي، في دكا اليوم الاثنين، أن ضياء ستخوض الانتخابات في ثلاث دوائر برلمانية.

ووضعت الإدارة الانتقالية التي يرأسها الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، والتي تشكلت بعد الإطاحة بحسينة، البرنامج الزمني للانتخابات لـ 300 مقعد برلماني في النصف الأول من فبراير العام المقبل.

وقال علمجير إن الحزب القومي البنجلاديشي قد انتهى من اختيار مرشحيه لـ 237 مقعداً.

وسيخوض نجل ضياء، طارق الرحمن، الذي يعيش في المنفى في لندن، أيضاً الانتخابات لشغل مقعد في برلمان بنجلاديش في دكا.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مرشحي المقاعد المتبقية في وقت لاحق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك