العاصمة الألمانية تعتزم زيادة عدد أشجارها إلى أكثر من مليون شجرة بحلول 2040

من المقرر زراعة مئات الآلاف من الأشجار الإضافية في العاصمة الألمانية برلين خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة لتكون برلين أكثر خضرة، ولجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة تغير المناخ.

وخلال جلسة استثنائية، أقر برلمان ولاية برلين اليوم الاثنين بأغلبية واسعة ما يُعرف باسم قانون التكيّف مع المناخ، إذ وافقت جميع الكتل عليه باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي امتنع عن التصويت.

يقوم هذا القانون على مبادرة مواطنين كانت طالبت في الأصل بإجراء استفتاء شعبي حول الموضوع، إلا أن إقرار البرلمان للقانون جعل هذا الإجراء غير ضروري.

وبحسب القانون، من المنتظر أن يكون في برلين أكثر من مليون شجرة بحلول عام 2040، أي ما يزيد على ضعف العدد الحالي. وتُقدّر تكاليف المشروع بنحو 3.2 مليار يورو. كما يتضمن القانون إجراءات أخرى للتكيّف مع المناخ، من بينها زيادة المساحات الخضراء وتحسين إدارة مياه الأمطار.

ودعا بنديكت لوكس المتحدث باسم كتلة حزب الخضر لشؤون السياسة البيئية، كلا من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الإسراع في تنفيذ القانون، وقال:"لا يحتاج المرء لأن يكون عالم نباتات ليعلم أن هذا القانون وحده لن يجعل الأشجار تنمو".

من جانبها، اعتبرت المبادرة الشعبية "باوم إنتشايد" (قرار الأشجار) القانون الجديد للتكيّف مع المناخ محطة مفصلية في طريق جعل برلين أكثر خضرة وأكثر قدرة على مقاومة الاحتباس الحراري. وقال المتحدث باسم المبادرة هاينريش شتروسنرويتر إنه بعد صدور قرار البرلمان، يجب البدء سريعًا في تنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن "الوقت عامل حاسم في التكيّف مع المناخ".