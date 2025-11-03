هيئة معنية بأزمات الغذاء: المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان

قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان الذي مزقته الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان. وأشار احدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.

كما أفادت الهيئة في أحدث تقرير لها بأن مدينتي الفاشر وكادوجلي شهدتا "انهيارا كاملا في سبل العيش، ومجاعة، ومستويات مرتفعة للغاية من سوء التغذية والوفيات".

وأوضح التقرير أن المجاعة يتم الإعلان عنها رسميا عندما تصل الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى شخصين على الأقل أو أربعة أطفال دون الخامسة من بين كل 10 آلاف شخص، ويعاني 20% من السكان أو الأسر من نقص حاد في الغذاء، إضافة إلى إصابة 30% من الأطفال دون الخامسة بسوء تغذية حاد وفق مؤشر الوزن مقابل الطول، أو 15% على الأقل وفق قياس محيط العضد.

وأكدت الهيئة وقوع المجاعة في مرات قليلة فقط، كان أحدثها في شمال غزة في وقت سابق من هذا العام خلال العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

كما أكدت وقوع المجاعة في الصومال عام 2011، وفي جنوب السودان عامي 2017 و2020.

يذكر أن السودان يشهد اضطرابات منذ أبريل 2023 جراء الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقتل أكثر من 40 ألف شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة، ولكن منظمات الإغاثة تقول إن هذا العدد غير دقيق والعدد الصحيح أعلى بكثير.