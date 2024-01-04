الصليب الأحمر: العائلات بغزة غير قادرة على توفير وجبة طعام لأطفالها

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشرق الأوسط، مي الصايغ، إن قطاع غزة لا يزال يشهد أكبر مأساة إنسانية بالتزامن مع انقضاء 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية.

وأشارت خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، إلى معاناة سكان القطاع من انقطاع سبل الحياة حيث لم تعد خيام النازحين صالحة للحياة في ظل غمرها بمياه الأمطار؛ نتيجة الطقس القارس البرودة بفصل الشتاء، مؤكدة أن كل ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.

وأعربت عن بالغ القلق إزاء قصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الأمل في خان يونس، وكذلك مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار اليومين الماضيين، مشيرة إلى تعرض الطوابق العليا إلى القصف بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى معاناة السكان من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، قائلة إن «نسبة انعدام الأمن الغذائي لسكان غزة؛ صارت 80%، اليوم العائلات لم تعد قادرة على توفير وجبة طعام وإذا استطاعوا الحصول عليها يوفرونها لأطفالهم».

وأكدت أن الحاجة إلى الغذاء والمياه إلى جانب المستلزمات الطبية والدواء والوقود أصبحت ضرورة ماسة للغاية، موضحة أن إجمالي حجم المساعدات البالغ عددها قرابة 5 آلاف شاحنة منذ 21 أكتوبر؛ يعد ضئيلا مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية على الأرض.