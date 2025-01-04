قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وجه بعقد جلسات طارئة للجنة الصحة عقب إحالة قانون المسئولية الطبية من مجلس الشيوخ؛ وطالب بالاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، بحضور ممثلي الحكومة والنقابات الأخرى، على مدار يومين، مشيرة إلى أن اللجنة استجابت لـ 99% من هذه المطالب.

ونوهت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى استجابة اللجنة لأهم مطالب النقابة، بشأن إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، والتفريق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، مع تحديد عقوبة الغرامة للخطأ الطبي.

وأوضحت أن اللجنة الفنية المختصة ستكون الجهة الخبيرة التي ستلجأ إليها النيابة في حال تقدم مريض بشكوى.

وأشارت إلى وجود نقطتين فقط لا تزالان تثيران بعض اللبس لدى الاطباء، لافتة أن بعض المعترضين لم تصلهم الصورة الواضحة بشأن النص الوارد في بداية مواد العقوبات، وهو «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مذكورة في قوانين أخرى».

وأوضحت أن البعض يخشى أن يكون هذا النص «بابا خلفيًا» للعقاب بموجب قانون العقوبات، وليس المسئولية الطبية فقط، رغم أن نص قانون المسؤولية الطبية يشمل عقاب الجميع سواء المريض أو الطبيب.

وطمأنت الأطباء، مؤكدة أن «الخطأ الطبي غير موجود في قانون العقوبات من الأساس، وبالتالي؛ لا يوجد ما يدعو للقلق».