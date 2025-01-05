مستقبل وطن: مصر تملك مقومات التربع على عرش صناعة الغزل والنسيج في العالم

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية حريصة على احياء تراثنا الحضاري والإبداعي لنستعيد هويتنا القديمة بشكل كامل لتكون ركيزة لانطلاق جمهوريتنا الجديدة.

وأكد السعيد، في بيان له اليوم، أن السنوات الماضية شهدت إحياء وتطوير العديد من الصناعات والحرف التراثية التي شكلت جزءا من تاريخنا الحضاري والثقافي وجاء على رأس هذه الصناعات صناعة الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن ما شهده ملف الغزل والنسيج على مدار الأعوام الماضية يؤكد وجود رؤية وطنية واضحة تدرك قيمة هذا القطاع وتعي قدرة مصر بمقوماتها على تحقيق طفرة غير مسبوقة وتبوأ مكانة مرموقة على مستوى العالم.

وأوضح أن المحلة الكبرى تشهد ثورة تطوير حقيقية في النهوض بقطاع الغزل والنسيج وستكون قاطرة تنموية جديدة تعزز مسار اقتصادنا الوطني وستتربع على عرش صناعة النسيج في العالم في غضون فترات قصيرة.