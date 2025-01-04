محافظ أسيوط: تخصيص عبارة و2 لانش إسعاف نهري لخدمة المواطنين والسياح

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تخصيص عبارة نهرية و2 لانش كإسعاف نهري مُجهز بأحدث الأجهزة وتوفير أطقم طبية متخصصة قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة في المحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المحاور» مع الإعلامي فهمي بهجت، عبر فضائية «الشمس»، أنه تم توفير عبارة مجهزة بشكل كامل لخدمة الأهالي في أسيوط، والسياح القادمين لرؤية الآثار الفرعونية والدينية والعديد من المزارات السياحية.

وأضاف أن الكثر من الأهالي يقومون بسياحة نيلية لرؤية المزارات الموجودة في المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على الحفاظ على السلامة الصحية والطبية للمواطنين والسياح على حد سواء.

ولفت إلى أن سرعة الانتقال إلى المصابين يُقلل بصورة كبيرة من آثار الحوادث أو الخسائر التي قد يتعرض لها المواطن حال التعرض لأي أمر طارئ.

وأوضح أن وجود عبارات مجهزة بشكل طبي يُعد نقلة نوعية كبيرة جدًا في تقديم الخدمات الطبية، فالدولة لا تتأخر على المواطن، وحريصة على تقديم أفضل الخدمات.