هيئة الطيران المدني السوري: مطار دمشق يبدأ استقبال الرحلات الجوية الدولية الثلاثاء المقبل

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، عن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7/1/2025.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم السبت: «نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا، كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من أنحاء العالم كافة».

ويوم 18 ديسمبر الماضي، أقلعت أول طائرة مدنية في رحلة داخلية تجريبية، منذ توقف المطارات عن العمل، من مطار دمشق الدولي لتهبط بسلامة في مطار حلب الدولي.

وتعرض مطار دمشق الدولي، منذ عام 2022، إلى استهدافات إسرائيلية متكررة أسفرت عن أضرار مادية في البنية التحتية للمطار، وأدت إلى خروجه عن الخدمة عدة مرات كان آخرها يوم 26 نوفمبر 2023.

ويتميز مطار دمشق الدولي بموقع إستراتيجي جعله أحد أهم مراكز الحركة الجوية والشحن في سوريا، بالإضافة لكونه أكبر مطار دولي في البلاد.