شيع الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، اليوم السبت، في جنازة عسكرية مهيبة، جثمان العقيد كريم ياسين أبوجليل الذي استشهد أمس عقب تبادل إطلاق النار أثناء مشاركته في مداهمة أمنية لعدد من البؤر الإجرامية شديد الخطورة في أسيوط من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.

وشارك في تشييع الجنازة، اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، واللواء محمد العربي مدير إدارة البحث، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، والضباط والأفراد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحمل المشاركون، الجثمان ملفوف في علم مصر، يتقدمه الموسيقى العسكرية في جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة الظهر، خرجت من أمام مديرية أمن الفيوم، متوجهة إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر العائلة بعزبة أبو جليل بمدينة إطسا.

وقدم المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية، واجب العزاء لأسرة الشهيد.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا أمس، قالت فيه إنه في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد استهدف قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكد البيان، ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم في العديد من الجنايات ما بين "قتل، وشروع في قتل، ومخدرات، وسلاح، وإطلاق أعيرة نارية، واستعراض قوة").

وأسفرت المداهمة عن استشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وكشف البيان، عن ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 38 كيلو جراما لمخدر الشابو – 58 سلاحا ناريا رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فردا محليا" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات حوالي (22 مليون جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية.