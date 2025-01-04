بلينجهام يقود ريال مدريد لفوز صعب في معقل فالنسيا

قاد النجم الدولي الإنجليزي جود بلينجهام فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على مضيفه فالنسيا 2/1، مساء الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن غريمه الأزلي برشلونة صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلنسية عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر(قبل الأخير) بفارق الأهداف عن بلد الوليد متذيل الترتيب.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 27 عن طريق هوجو دورو، وأهدر ريال مدريد فرصة تسجيل هدف التعادل، حينما أضاع لاعبه الإنجليزي جود بلينجهام ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وازدادت متاعب ريال مدريد حينما تعرض نجمه البرازيلي فينسيوس جونيور، أفضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا "ذا بيست" ، للطرد في الدقيقة 79 بعد ضربه لسترول ديمترسكي حارس فالنسيا بدون كرة.

لكن الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، نجح في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 85، بتمريرة حاسمة من بلينجهام، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.