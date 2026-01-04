الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار

دعت الخارجية الصينية، الأحد، الولايات المتحدة، إلى ضمان سلامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما فوراً، وحل القضية عبر الحوار والمفاوضات.

وأعربت الخارجية الصينية، حسبما ورد في بيان على موقعها الإلكتروني، عن "قلق بكين الشديد"، تجاه اعتقال مادورو وزوجته بالقوة، مؤكدة أنه "ينتهك القانون والأعراف الدولية".

كانت السلطات الأميركية، نقلت الرئيس الفنزويلي وزوجته، في وقت سابق، الأحد، إلى أحد مقرات الاحتجاز في مدينة نيويورك، بعد اعتقاله خلال عملية عسكرية، تمهيداً لمحاكمته بتهمة "الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ووصلت طائرة تحمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا إلى نيويورك، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما خلال عملية عسكرية أميركية في فنزويلا.