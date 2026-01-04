وزير الشئون الإسلامية السعودي: المملكة قطعت جذور الإرهاب وحاربت تجار الدين

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة قطعت خطوات متميزة في قطع جذور الإرهاب بجميع أنواعه، لافتاً إلى أن الشعوب الإسلامية وصلت إلى مرحلة من النضج فيما يدور حولها، وأصبحت لديها حصانة من الاستغلال باسم الدين وتجارة التدين.

وقال آل الشيخ خلال لقائه رئيس ديوان الوقف السني بجمهورية العراق عامر شاكر الجنابي في جدة، أخيراً: "إن من يخونون قواعد الدين الأساسية من خلال نشر الفرقة وبث الأفكار المتطرفة والغلو، إنما يرتكبون ممارسات ينكرها الإسلام جملةً وتفصيلاً، فالإسلام نقي صافٍ لا يشوبه غلو ولا تطرف". ، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد.

وأضاف آل الشيخ: "الشعوب اليوم في ظل وسائل التقنية الحديثة وتوفر القرآن الكريم وانتشاره بين الناس إضافة إلى دور المدارس وصلت إلى مرحلة من النضج تمنع استغلالها من قبل أفراد أو جماعات أو أشخاص باسم الدين، فالدين واضح، لا غلو فيه ولا تطرف ولا استبداد ولا ظلم ولا ابتداع". ولفت إلى أن من يشدد على نفسه في الدين يُغلب، فالدين يسر.