دار الشروق تطرح «في مدينة الذباب» لـ أحمد عبدالمنعم رمضان

صدر حديثًا عن دار الشروق رواية «في مدينة الذباب» للكاتب والروائي أحمد عبد المنعم رمضان، في عمل سردي جديد يقدم رؤية ديستوبية قاتمة لعالم مستقبلي تختنق فيه المدينة بغبار القمامة، وتُحجب سماؤها بأسراب لا نهائية من الذباب.

وتدور أحداث الرواية في عالم مستقبلي تلفه الغرابة، وفي مدينة لم تعد تتنفَّس إلا غبار القمامة، وتختفي سماؤها خلف أسراب لا نهائية من الذباب، حيث يعيش رجل مهووس بالكمال وبالنظام المطلق. وبصفته مسئولًا في جهاز «الهؤلاء» الغامض، يخيل له أن مهمته هي فرض السيطرة وتطهير المجتمع من شوائبه، دون أن يلاحظ أنه عاجز عن تطهير نفسه من هواجسه التي لا تهدأ.

شيئًا فشيئًا تجتاح المدينة حمى غريبة للقضاء على الذباب، إلى أن يجد نفسه في قلب معركة غير اعتيادية، يختلط الطنين في الخارج مع ذلك الذي ينهش عقله، حتى يفاجأ بتغير العالم من حوله وأنه بات فى مواجهة أسئلة لم يعتد طرحها على نفسه من قبل.

«في مدينة الذباب» ليست مجرد رواية عن واقع ديستوبي، إنها صرخة عن الهوس والسيطرة، وتصوير قاسٍ للانهيار الداخلي لرجل يملك كل السلطة إلا على عقله.

أحمد عبد المنعم رمضان؛ قاص وروائي وطبيب مصري. صدرت له روايتان، وعدة مجموعات قصصية منها «قطط تعوي وكلاب تموء» الحاصلة على جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي، و«أحلام الدوبلير» الحاصلة على جائزة أخبار الأدب، إضافة إلى كتاب «صورة مع أنور وجدي». ينشر قصصًا ومقالات عن السينما والأدب في مجلات ومواقع مصرية وعربية.

ومن المقرر أن تشارك الرواية في معرض القاهرة للكتاب 2026، المقام خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.