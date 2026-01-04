محافظ القليوبية يوجه بتجهيز محيط الكنائس لاحتفالات عيد الميلاد

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام والقيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المدن والأحياء، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة العمل والمشروعات الجارية بمختلف القطاعات.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط، كما هنأ الحضور بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، كما هنأ المحافظ المهندسة جيهان عبد الحميد مسعود لتوليها منصب سكرتير عام المحافظة، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للواء إيهاب حسن سراج الدين على جهوده الملموسة خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة، كما قدم المحافظ التهنئة أيضاً للدكتور عبد الرحمن رضوان علي توليه منصب وكيل وزارة الأوقاف، مقدماً الشكر للدكتور ياسر غياتي وكيل الوزارة السابق على فترة عمله بالمحافظة.

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس المنطقة الأزهرية بضرورة التأكد من الجاهزية التامة للجان امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع توفير كل سبل الراحة للطلاب ومراجعة أعمال النظافة والإنارة وكفاءة المرافق داخل وخارج اللجان، كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير سيارات من الوحدات المحلية لنقل أوراق الامتحانات والإجابات، مع استمرار المرور الميداني لضمان سلامة أسوار المدارس ونظافة محيطها.

كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز فرق الطوارئ ومعدات شفط مياه الأمطار لمواجهة أي تقلبات جوية، مع التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لوضع خطة مرورية شاملة تضمن سيولة الحركة في المحاور المؤدية للجان، وتشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وزيادة عدد حافلات النقل الجماعي.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات صارمة بتنظيم حملات مشتركة لرفع الإشغالات ومتابعة التزام المحلات العامة بالضوابط، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الأسواق الأسبوعية مثل سوق "عزبة البرنس" ببنها وأسواق طوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، لضمان التزام الباعة بالأماكن المخصصة وضبط منظومة التحصيل.

كما أكد على تكثيف أعمال تقليم الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، مع توجيه مديريات التموين والطب البيطري بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع واستقرار الأسعار خلال فترة الاحتفالات، كما ناقش الاجتماع متابعة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحجم المعاملات بالمراكز التكنولوجية، وملف المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعلى صعيد القرارات التنظيمية، وافق المجلس خلال الاجتماع على استغلال الموقع الخاص بمقر الحزب الوطني سابقاً (بعمارات الأوقاف خلف صيدناوي ببنها) ليكون مقراً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة بنها لتعزيز دورها الأمني، كما وافق المجلس على المذكرات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن التعديلات المقترحة على المخططات التفصيلية المعتمدة في وحدات (قها، بنها، حي غرب شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية) وفقاً للخرائط المعتمدة، موجها بتخطيط أسواق حضارية في هذه المخططات، وقد وافق المجلس على محضر لجنة التقسيم الإداري بالبدء في إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة نظراً لاستيفائها الاشتراطات والمعايير المطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم طبقاً للضوابط القانونية المقررة.

وفي إطار الاهتمام بالرفق بالحيوان والصحة العامة، وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1123م² بجوار حضانة المرور بأبو زعبل بمركز الخانكة، لإقامة مركز متكامل لإيواء الكلاب الضالة، وذلك للحد من انتشارها في الشوارع وتوفير رعاية مناسبة لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

واختتم المجلس التنفيذي أعماله بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة القرارات الصادرة، والتشديد على سرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة القليوبية