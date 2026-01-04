محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة محطات الركاب غير المستغلة خلال جولة بسيدي بشر

أجرى أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية بشارع عبد السلام عارف وميدان الفسحة بمنطقة سيدي بشر، بنطاق حي منتزه أول، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة الشارع السكندري، والحد من العشوائيات وتعديات الباعة الجائلين وتكدس الحركة المرورية، ضمن استراتيجية المحافظة لاستغلال المساحات وفتح محاور مرورية جديدة.

وشدد المحافظ، خلال جولته بشارع عبد السلام عارف، على سرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم طبقات الأسفلت فور الانتهاء من أعمال شركات المرافق، مع رفع كفاءة النظافة وزيادة عدد مرات رفع المخلفات، خاصة بمحيط الترام بالمنطقة.

ووجّه المحافظ، بتنظيم سير الحركة المرورية بالشارع ليصبح في اتجاه واحد بمنطقة السيوف ترام، بما يسهم في تيسير حركة السيارات والحد من العشوائية المرورية.

وشدد على التحفظ على مركبات "التوكتوك"، المخالفة وإزالة كل تعديات المحال على الأرصفة والطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال والتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بالمنشآت، نظرًا لوقوعها وسط مناطق سكنية.

ووجّه محافظ الإسكندرية، أثناء تفقده ميدان الفسحة أمام بوستة سيدي بشر، بإزالة الأكشاك ومحطات الركاب غير المستغلة ورفع المركبات المتهالكة لاستغلال تلك المساحات في توسعة الشارع وفتح محاور مرورية جديدة، كما كلف رئيس حي منتزه أول بصيانة أعمدة الإنارة وإزالة أي تعديات للباعة الجائلين بمحيط الترام.

واستمع المحافظ، إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أهالي سيدي بشر، والتي شملت إزالة تعديات المقاهي والمحال بشارعي جمال عبد الناصر والعيسوي، وإزالة فروشات الباعة الجائلين من محيط الترام، موجّهًا بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى الأهالي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاءت الجولة بحضور سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي منتزه أول ومدير إدارة الرقابة والرصد البيئي وكل الجهات التنفيذية المعنية.